Глава Серпухова проверил капитальный ремонт дома № 6 на Юбилейной улице

Решение об обновлении многоквартирного дома жители приняли на общем собрании собственников совместно с управляющей компанией. Первые результаты ремонта оценили глава городского округа Алексей Шимко и депутат окружного совета Николай Пушкин.

Многоквартирный дом вошел в программу софинансирования «Мой подъезд». В рамках ее реализации в первом подъезде провели комплексный ремонт. Специалисты выполнили штукатурно-малярные работы, уложили двухслойное напольное покрытие, полностью заменили старые светильники на современные энергосберегающие лампы.

В настоящее время идет монтаж и укладка первого слоя кровли дома. Ожидается, что к началу октября работы будут завершены. Параллельно подрядчик занимается ремонтом межпанельных швов.

Глава Серпухова Алексей Шимко сообщил, что работа по улучшению качества жизни горожан и содержанию жилищного фонда в надлежащем состоянии будет продолжена.