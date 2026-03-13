Глава Серпухова проверил капитальный ремонт детских садов

Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета Еленой Акимовой оценили ход работ в двух дошкольных учреждениях округа. В детском саду № 51 и саду № 48 ремонт идет полным ходом.

В дошкольном учреждении № 51 «Центр детства» ежедневно трудятся 52 человека. Здесь уже завершили укладку штукатурки, заменили инженерные системы, оборудовали уборные, гардеробные и сушильные помещения. Сейчас укладывают плитку и монтируют двери. Полностью реконструирован пищевой блок, установлено новое оборудование. В саду появятся музыкальный и спортивный залы, прачечная, медицинский кабинет. Учреждение, рассчитанное на 289 детей, будет иметь 12 современных групповых ячеек с комнатами для занятий.

В детском саду № 48 «Ласточка» задействованы 19 рабочих. Здесь завершили кровельные работы и замену окон. Сейчас бригады занимаются внутренней отделкой, устройством теплых полов, монтажом отопления и сантехники. После ремонта учреждение сможет принять 180 детей.

Оба здания будут оснащены современными групповыми комнатами и зонами для занятий.