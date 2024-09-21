Глава Серпухова проверил качество ремонта дорог на Российской улице
На Российской улице в Серпухове до 30 сентября обустроят тротуар и парковку на 10 автомобилей. Глава округа Сергей Никитенко проверил качество ремонта дорог на этом участке.
Рабочие отсыпали щебнем тротуар и парковку на Российской улице, а также установили бордюры. В течение недели на участке уложат новый асфальт. Одновременно с этим строители обновят бортовые камни.
На площадке работают трактора, экскаваторы и грузовые автомобили.
«Стремимся к тому, чтобы процесс ремонта проходил максимально быстро и качественно. Проверка работ выполняется на ежедневной основе», — отметил Сергей Никитенко.
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Глава Серпухова проверил качество ремонта дорог на Российской улице
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