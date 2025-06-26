Глава Серпухова проверил качество обновления трех детских игровых площадок

Глава Серпухова Алексей Шимко, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга и муниципальный депутат Павел Гущин осмотрели качество модернизации трех детских площадок. Каждую из них выполнили в определенной концепции: математические науки, тематика леса и экология.

Комиссия посетила площадки близи домов № 7А, № 7Б, № 7Г на Осенней улице, у дома № 173 на Центральной улице и рядом с домами № 100 и № 100А на Советской улице. Там демонтировали старые игровые элементы, установили вместо них новые, разместили малые архитектурные формы, уложили современное резиновое покрытие. При модернизации детских площадок подрядчик использовал долговечный и вандалоустойчивый многослойный пластик. Почти все материалы, которые применили при обновлении игровых зон, выпустили в России.

Отметим, что всего в 2025 году детские площадки модернизируют по 34 адресам, из них четыре комплекса обустроят по губернаторской программе.

Также на встрече обсудили вопрос разработки схемы санитарной очистки городского округа Серпухов. Она позволит закрепить за каждым исполнителем зоны ответственности в части уборки территорий для более оперативного реагирования на обращения жителей.

«Дал поручение рассмотреть дополнительную установку в зоне детских игровых площадок спортивных элементов. Проработаем вопрос детально», — отметил Алексей Шимко.