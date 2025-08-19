Глава Серпухова проверил качество капремонта 7 образовательных учреждений

В Серпухове после капитального ремонта откроют пять школ и два детских сада. Глава Серпухова Алексей Шимко и министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский проверили качество выполненных работ.

Обновление учебных заведений проводят благодаря президентской программе по капремонту образовательных учреждений. Комиссия осмотрела школы № 6 «Образовательного комплекса имени Владимира Храброго», № 9 «Центра непрерывного образования», № 1 «Школы современного образования». В День знаний они откроют свои двери для 4500 учеников.

Специалисты уже завершают ремонтные работы. В ближайшее время учебные заведения оснастят мебелью и современной техникой. Уделят внимание и благоустройству прилегающих территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.