Глава Серпухова проверил качество благоустройства деревень Лужки и Борисово

Глава Серпухова Алексей Шимко, депутаты окружного Совета депутатов Павел Гущин и Ольга Ковшарь посетили деревни Лужки и Борисово, которые сейчас благоустраивают. Комиссия проверила качество выполненных работ.

Жители деревни Лужки обращались в администрацию с просьбой провести модернизацию уличного освещения. Специалисты проложили 7,3 километра нового кабеля, установили 222 фонаря и 29 дополнительных опор.

В деревне Борисово на улице Гоголя благоустраивают дворы. Сейчас там ремонтируют асфальтовое покрытие, прокладывают новые дорожки для пешеходов общей площадью 160 квадратных метров. Помимо этого, специалисты устраивают выезд из двора и парковку для автомобилей.

«Во дворе также установим малые архитектурные формы, оборудуем зону для воркаута и полностью обновим освещение. Продолжим работать над созданием комфортных условий для жителей», — сказал Алексей Шимко.