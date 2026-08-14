Глава Серпухова проверил итоги газификации в деревнях Тверитино и Московка

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 13 августа провел встречи в формате выездной администрации с жителями деревень Тверитино и Московка. В центре внимания — итоги социальной газификации населенных пунктов.

Газификация Тверитино стартовала в 2024 году. Благодаря объединению заявок многодетных семей к сети удалось подключить порядка 200 участков, протяженность газопровода составила около 12 километров.

Параллельно с газификацией здесь реализовали 3,5 километра современного уличного освещения и оборудовали противопожарный пирс на пруду. Для безопасности дорожного движения на опасном участке установили зеркало и искусственную неровность. Вопрос обустройства дополнительного «лежачего полицейского» находится на рассмотрении.

По инициативе сельчан в прошлом году обновили памятник погибшим односельчанам. Также по итогам недавней выездной администрации в деревне обустроили детскую площадку.

В Московке газификация завершилась в 2023 году. К сетям подключилось более 80 семей, включая семьи бойцов СВО, воспользовавшихся льготными программами.

В ходе визита Алексей Шимко встретился с семьей Сараевых. В большой семье, построившей три дома, старый угольный котел теперь служит лишь резервным источником тепла.

Вместе с газом в Московке обновили дорогу, запустили автобусный маршрут и обустроили тротуар, соединяющий деревню с поселком Пролетарский. Это позволило обеспечить безопасный путь детей к школе.

«Каждый населенный пункт для нас важен. Наша цель — чтобы в любом доме, в любой деревне было тепло, светло и безопасно», — подчеркнул Алексей Шимко.