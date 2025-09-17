Глава Серпухова проверил готовность МКД в Пущине к отопительному сезону

В городском округе Серпухов продолжают проверять готовность жилого фонда к предстоящему осенне-зимнему периоду. Руководитель муниципалитета Алексей Шимко осмотрел многоквартирные дома № 23, № 24 и № 26 в микрорайоне «В» и дома № 26 и № 27 в микрорайоне «АБ» в Пущине.

Во время проверки выявили несколько проблемных моментов. Так, местных жителей беспокоит состояние отмосток, кровель, подвальных помещений, а также систем горячего водоснабжения и отопления.

Алексей Шимко и сотрудники управляющих компаний осмотрели систему отопления в доме № 26 в микрорайоне «В». Комиссия убедилась, что оборудование находится в удовлетворительном состоянии, подвал сухой, аварийных протечек нет.

У некоторых домов необходимо отремонтировать отмостки. Руководитель муниципалитета поручил руководителям управляющих компаний в самое ближайшее время устранить выявленные нарушения.

«Лично держу на контроле исполнение этих поручений и в целом ситуацию с подготовкой жилищного фонда всего округа к зимнему периоду», — подчеркнул Алексей Шимко.