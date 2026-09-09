Глава Серпухова проверил благоустройство общественных пространств в Протвине

8 сентября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с депутатом окружного Совета Владимиром Барминым проинспектировал ход благоустройства общественного пространства в Протвино. На объекте ведутся работы по устройству дорожных покрытий, заливке фундаментов под малые архитектурные формы, прокладке траншей для систем видеонаблюдения и электроснабжения, а также монтажу ограждения территории.

Концепция благоустройства выдержана в стиле советского модернизма: геометрия, прямоугольные формы, параллельные линии и четкая симметрия. Пространство организовано по прямым осям, что обеспечивает упорядоченность и лаконичность. После завершения работ в сквере появятся новые дорожки, скамейки, современное освещение и зоны отдыха.

При этом обязательным условием проекта является сохранение исторической мозаики и въездной стелы, которые являются значимыми элементами для жителей Протвино. Эти объекты будут интегрированы в новую концепцию, что позволит сохранить память о прошлом и одновременно создать современное комфортное пространство.

«Контролируем каждый этап», — отметил Алексей Шимко, подчеркнув важность своевременного и качественного выполнения всех работ. Благоустройство сквера продолжается в соответствии с утвержденным графиком и находится на постоянном контроле администрации муниципалитета.