Глава Серпухова проверил благоустройство дворов

Руководитель муниципалитета Алексей Шимко провел еженедельный объезд территорий. В мониторинге также участвовали депутаты Московской областной думы Татьяна Карзубова и окружного совета Николай Пушкин и Максим Валиков.

Комплексное благоустройство дворовой территории проводят на улице Ленина, 16, 18, 20, 22, 24. Рабочие уже демонтировали бортовые камни, отфрезеровали проезды, сформировали тропиночную сеть, уложили асфальт на пешеходных дорожках, вырубили аварийные деревья и расширили проезд для транспорта.

Сейчас специалисты подрядной организации обустраивают парковочные места, занимаются асфальтированием проездов и установкой уличного освещения. В ближайших планах — монтаж современной детской игровой площадки. Все работы на этом объекте должны планируют закончить к сентябрю.

Всего до конца 2025 года года в Серпухове благоустроят 14 дворов.

Глава округа вместе с депутатом окружного совета Алексеем Батоговым также побывали в доме № 33 на улице Чернышевского, где в марте прошлого года произошел хлопок газа. Представители власти оценили завершенный капитальный ремонт и условия жизни жителей, которые вернулись в свои квартиры.

Обновление фасада и кровли, восстановление пострадавшего подъезда, замена инженерных коммуникаций и социальная отделка помещений выполнены благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, помощи общероссийской общественной организации «Здоровое Отечество», администрации округа и депутатского корпуса.