Глава Серпухова проверил благоустройство дворов на улице Крюкова
14 июля Алексей Шимко вместе с депутатами окружного Совета Марией Арсеньевой и Николаем Пушкиным провел обход территории. Осмотрели детскую площадку, многоквартирные дома, придомовые территории, а также проверили работу управляющих компаний.
По вопросу сохранения ограждения на игровой зоне для детей мнения жителей разделились. Решение будет принято на основе мнения большинства.
Также проверили состояние многоквартирных домов и придомовых территорий. Рассмотрели вопросы работы управляющих компаний, организации парковочных мест, теплоснабжения, содержания подъездов, подтопления подвалов и благоустройства дворов.
Алексей Шимко поручил профильным службам и ответственным организациям детально проработать каждый вопрос. После этого запланирован повторный выезд на место, чтобы оценить результат выполненных мероприятий и определить дальнейшие шаги вместе с жителями.