Глава Серпухова проверил благоустройство двора на Советской улице

Алексею Шимко рассказали, что основные этапы завершены. Рабочие уложили новый асфальт и сформировали пешеходные дорожки.

По просьбам жителей у домов № 103 и № 107 расширят парковочную зону, дополнят детскую площадку современными комплексами, урнами и скамейками, чтобы создать комфортные условия для родителей и малышей.

В Серпухове в 2025 году благоустроят 16 дворов, а также обустроят новые тротуары и пешеходные дорожки по 12 адресам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.