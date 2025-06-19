Глава Серпухова провел встречу с жителями в поселке Оболенск

Встреча в формате выездной администрации прошла в Доме культуры поселка Оболенск. Большинство вопросов жителей касалось тем жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

С жителями встретились глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, муниципальные депутаты Александр Булатов, Владимир Бармин и Марина Белова, а также руководители профильных организаций.

Вопросы затрагивали сферы ЖКХ, газификации, имущественно-земельных отношений, ремонта дорог и социальной сферы. Все обращения специалисты взяли на личный контроль.

Обсудили и капремонт дома № 2 по проспекту Биологов. Здесь уже начали работы по утеплению и ремонту фасада, а также обустройству входных групп.

Кроме того, Алексей Шимко поручил заменить остановочный павильон. В рамках выезда он оценил и состояние Оболенской школы.

Отметим, что следующая подобная встреча пройдет в школе № 13 в Серпухове 26 июня.