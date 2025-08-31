Глава Серпухова провел встречу с жителями проблемного дома

Жительница дома № 26 на Серпуховской улице обратилась к главе городского округа Серпухов Алексею Шимко с просьбой о помощи в решении конфликта между управляющей компанией и жильцами. Проблему отправились разбирать на месте.

В выезде поучаствовали представители профильных служб и управляющей компании, а также жители дома. Ключевая проблема заключается в отсутствии диалога между коммунальщиками и собственниками жилья.

Так, жителей не устраивает состояние кровли, подъездов, подвала и фасада дома. По их мнению, за много лет эксплуатации инфраструктура пришла в негодность.

Алексей Шимко поручил профильным руководителям и управляющей компании разработать комплексный план работ. Главная задача — устранить все выявленные нарушения. Он также взял ситуацию на личный контроль, отметив, что жители должны жить в комфортных и безопасных условиях.