Глава Серпухова провел встречу с руководителями управляющих компаний

Тематическое совещание прошло в администрации Серпухова. На нем глава округа Алексей Шимко обсудил с коммунальщиками актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Большинство тем касалось технического диагностирования многоквартирных домов, которые ввели в эксплуатацию 30 и более лет назад, а также ремонта жилфонда.

Поговорили и о подготовке к новому отопительному сезону. В округе уже создали штаб по координации работ. На встрече обсудили порядок техобслуживания газового оборудования.

По словам коммунальщиков, в округе регулярно контролируют исполнение плана-графика по внесению данных в государственную информационную систему ЖКХ. Также мониторируют подготовку подвалов для проведения капремонта.

«Продолжим вести работу в тесном взаимодействии с управляющими компаниями для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания в жилых домах», — добавил Алексей Шимко.