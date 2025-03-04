Глава Серпухова провел встречу с педагогами и учениками школы № 18

Встречу с учителями и родительским комитетом в школе № 18 провел глава городского округа Серпухов Алексей Шимко. В прошлом году образовательное учреждение вошло в топ-100 лучших школ Московской области.

На встрече родители и педагоги поговорили о развитии микрорайона Ивановские Дворики, где находится школа. Жители предложили создать здесь зеленую зону, спортивные объекты и расширить парковку.

Также глава округа побывал в химико-биологическом классе и музее боевой славы. Экскурсию по экспозиции провел представитель юнармейского отряда «Пересвет» Всеволод Данилов.

Отметим, что школа № 18 является постоянным участником областных и федеральных проектов. Например, «Самбо в школе», «Футбол в школе», «Школа полного дня» и «Эффективная начальная школа».

Призерами областного этапа Всероссийской олимпиады школьников уже стали восемь детей, победителями — еще два ученика. За шесть лет учреждение выпустило свыше 30 золотых медалистов.

«У школы сильный педагогический коллектив, который стремится вывести образовательное учреждение на еще более высокий уровень. Благодаря национальному проекту „Молодежь и дети“, стартовавшему в России в январе 2025 года, в учебном заведении планируется создание физико-математического класса», — добавил Алексей Шимко.