Глава Серпухова провел встречу с делегацией из Китая

Глава Серпухова Алексей Шимко 1 августа провел рабочую встречу с делегацией из Китая. Стороны обсудили инвестиционный, промышленный и научный потенциал городского округа.

В мероприятии приняла участие компания «Пекин», специализирующаяся на создании экологически безопасных материалов для агросферы.

Серпухов располагает развитой промышленной базой, научной школой и современными площадками для реализации инвестпроектов. Приоритетный проект — особая экономическая зона, где формируется инфраструктура для предприятий цифровых технологий, микроэлектроники, фармацевтики и агротехнологий.

В числе приоритетных тем — развитие социальной и спортивной инфраструктуры. После встречи гости посетили Серпуховский историко-художественный музей и выставку русского импрессионизма. Коллеги из Китая высоко оценили экспозицию и атмосферу музея.

«Серпухов открыт для сотрудничества. Продолжаем развивать территорию, создавать рабочие места и укреплять позиции округа как привлекательного центре для инвесторов, жителей и гостей», — прокомментировал Алексей Шимко.