Глава Серпухова провел встречу по строительству нового производства

4 сентября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел встречу с активными жителями поселка Большевик и деревни Дашковка, посвященную использованию экономической зоны вблизи жилых территорий. В центре обсуждения — строительство агробиотехнологического кампуса, который обеспечит округ новыми рабочими местами и бюджетными доходами.

Размещение новых производств требует учета мнения жителей, основные опасения которых касаются экологической обстановки и безопасности. В ходе встречи было отмечено, что производство будет экологичным, оснащенным современными системами очистки и фильтрации. Для нарушителей экологических норм предусмотрены штрафы и санкции, применяемые в соответствии с законодательством.

Алексей Шимко подчеркнул важность открытого диалога с населением и анонсировал дополнительную встречу: «Проведем еще одну встречу — уже непосредственно на месте будущего производства. Покажем площадку, ответим на оставшиеся вопросы. Сделаем все, чтобы любые перемены в округе были безопасными и понятными для каждого жителя».

Администрация Серпухова продолжит информировать жителей о ходе реализации проекта и обеспечит контроль за соблюдением экологических требований на всех этапах строительства и эксплуатации кампуса.