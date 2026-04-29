Глава Серпухова провел встречу по мерам поддержки молодых ученых

В рамках юбилейных мероприятий Институтское шоссе в Протвино назовут именем ученого. Имя академика также присвоят Лицею Протвино после завершения капитального ремонта — к 1 сентября. Кроме того, в этом году в Протвино реконструируют сквер «Мирабель», где установят бюст Анатолия Логунова.

На заседании также обсудили меры поддержки молодых ученых. В округе уже действует «Совет молодых ученых Серпухова», объединяющий более 50 специалистов — от кандидатов до докторов наук. В планах — учреждение грантов для молодых исследователей, проведение открытых лекций с участием ведущих физиков, поддержка научных школ на базе лицея имени Логунова, а также создание единой коммуникационной платформы.

Особое внимание уделят привлечению ученых к преподаванию в школах, помощи в трудоустройстве и поддержке стартапов и прикладных разработок, полезных для муниципалитета.