Глава Серпухова провел совещание с руководителями управляющих компаний

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел совещание с управляющими компаниями. В ходе встречи участники обсудили исполнение плана-графика по проведению общих собраний собственников в ГИС ЖКХ.

В Серпухове подача отопления в жилом фонде стартовала 29 сентября, соцобъекты обеспечены теплом с прошлой недели. Большинство компаний уже подключили многоквартирные дома.

С наступлением низких температур обеспечение населения теплоснабжением — приоритетная задача администрации. Процесс пуска тепла глава городского округа Серпухов Алексей Шимко держит на личном контроле.

Одним из основных вопросам стало устранение замечаний от Министерства чистых дел Московской области.

«Обсудили процесс обработки заявок из Единой диспетчерской службы по устранению выявленных недостатков в рамках подготовки к ОЗП. Все замечания необходимо оперативно устранить, чтобы обеспечить успешное и безопасное проведение отопительного сезона», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.