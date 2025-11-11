Глава Серпухова провел совещание с представителями управляющих компаний

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел оперативное совещание с представителями управляющих компаний, в ходе которого обсудили задолженность перед АО «Мособлгаз». Участники обсудили комплекс мер, направленный на снижение неоплаченных обязательств.

Управляющим компаниям рекомендовали утвердить сроки проведения общих собраний и обеспечить достоверность предоставляемой информации.

Помимо того, обсудили работу с заявками Единой диспетчерской службы Московской области. Глава округа подчеркнул, что важно оперативно реагировать на обращения граждан.

По каждому направлению назначены ответственные исполнители и установлены контрольные сроки выполнения мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.