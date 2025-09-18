Глава Серпухова провел совещание с предпринимателями

Темой встречи стали текущие вопросы и планы по развитию предпринимательства в муниципалитете. В заседании приняли участие глава городского округа Алексей Шимко, начальник Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области Дмитрий Иноземцев и представители бизнес-сообщества.

Одной из актуальных проблем обсуждения стала ситуация, когда крупные предприятия, имеющие производство на территории Серпухова, регистрируют свои основные активы в других муниципалитетах. В результате снижается наполняемость доходной части местного бюджета, что негативно влияет на возможности по развитию городской инфраструктуры и решению социальных задач.

По итогам встречи две компании приняли решение о перерегистрации в качестве налоговых резидентов округа Серпухов.

Бизнесменам напомнили, что для субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье действует система мер поддержки, которая включает в том числе предоставление субсидий, обеспечение льготного кредитования, гарантии для обеспечения исполнения кредитных обязательств, оказание содействия в разработке, подготовке, организации, развитии и модернизации производственных процессов.

«Диалог с представителями бизнес-сообщества будем проводить ежемесячно для повышения инвестиционной привлекательности округа и решения актуальных вопросов», — отметил Алексей Шимко.