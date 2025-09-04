Глава Серпухова провел совещание по вопросам капремонта учреждений культуры

План работ по реконструкции культурных учреждений муниципалитета на ближайшее время определили в Серпухове. В округе провели тематическую встречу.

Участниками мероприятия стали глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, представители Министерства культуры и туризма Московской области, дирекции заказчика капитального строительства и директора профильных учреждений.

Все работы, запланированные в этом году, идут по графику. Активно идет преображение во Дворце культуры «Исток». Здесь специалисты уже занимаются чистовой отделкой, прокладывают инженерные коммуникации и реставрируют кирпичную кладку в зоне фойе.

Демонтаж старых конструкций продолжают в Детской школе искусств «Синтез» и Детской школе искусств имени А. А. Алябьева в Пущине. Реализацию проектов лично контролирует глава муниципалитета.