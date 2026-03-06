Глава Серпухова провел совещание по развитию беспилотных авиационных систем

Инициатива объединяет 10 школ Серпухова, Протвино и Пущино, охватывая 480 учащихся, и станет фундаментом для подготовки нового поколения специалистов в области беспилотных авиационных систем.

В Дашковской школе уже второй год работает федеральный проект «Кадры для БАС», где школьники учатся управлять дронами разных типов и понимают, как применять их в реальном деле. Для многих ребят это еще и личная история: они берут пример с отцов и старших братьев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Задача нового проекта — внедрить современные технологии пилотирования, дать детям не просто новые знания, но и актуальные практические навыки. Беспилотники востребованы не только в военной сфере, но и в промышленности, геологии, сельском хозяйстве.

«Уверен, „Гонка дронов“ даст мощный импульс для развития инженерно-технического творчества школьников и внесет вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов», — отметил Алексей Шимко.