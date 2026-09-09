Глава Серпухова провел совещание по пожарной безопасности

8 сентября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе совещания были рассмотрены вопросы подготовки образовательных организаций к учебному году, готовности тепловых сетей к отопительному сезону 2026–2027 годов и итоги летнего купального сезона.

Алексей Шимко поручил до 1 октября текущего года в полном объеме устранить выявленные нарушения в школах и детских садах, провести проверку автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, состояния эвакуационных маршрутов и выходов. В течение учебного года запланированы практические тренировки и профилактические мероприятия с участием детей и педагогического состава.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов котельные и тепловые сети проходят необходимую подготовку и испытания. Основные работы находятся на завершающей стадии, однако по отдельным объектам теплопотребления еще есть замечания. Глава муниципалитета поручил ответственным организациям завершить работы в установленные сроки.

На заседании подвели итоги летнего купального сезона: в этом году на территории округа открыт и официально оборудован пляж в Протвино. Вопросы безопасности на водоемах остаются на постоянном контроле. Уже сейчас определяются места для организованного отдыха у воды на следующий сезон и планируются меры по их оборудованию.

Осенью и зимой продолжится профилактическая работа: информирование жителей о правилах безопасности на водоемах и льду, проведение занятий с детьми, обозначение опасных мест и организация совместного патрулирования водоемов.

«Все поручения по итогам заседания определены. Теперь важно последовательно выполнить каждое из них в установленные сроки», — отметил Алексей Шимко.