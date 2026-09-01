Глава Серпухова провел совещание по подготовке домов к зиме

Магистральные тепловые сети и источники тепла уже готовы к эксплуатации, ресурсоснабжающие организации провели противоаварийные тренировки. Однако ряд управляющих компаний допустил отставание по подготовке домов и несвоевременную загрузку паспортов готовности в АИС ГЖИ (Автоматизированной информационной системе Государственной жилищной инспекции).

Руководителям управляющих компаний поручено до 10 сентября завершить все работы и в полном объеме внести документы в систему. Технические сложности при работе с АИС ГЖИ необходимо решать оперативно — совместно с модераторами и техподдержкой, не допуская срыва сроков.

На совещании также обсудили оснащение многоквартирных домов приборами учета. Управляющие организации обязаны контролировать техническое состояние оборудования и своевременно проводить регламентные работы. Отдельно затронули переход на электронное голосование собственников и регистрацию управляющих организаций в системе «Яндекс Вектор» — сервисе для взаимодействия с жителями.

В целом ситуация с подготовкой к отопительному сезону остается на контроле, однако отдельным управляющим компаниям следует существенно нарастить темпы. Времени до начала зимы остается мало. Главная задача — обеспечить стопроцентную готовность каждого дома к холодам.