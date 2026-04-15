Глава Серпухова провел рабочее совещание по благоустройству и ремонту

С наступлением сезона активизируются работы по благоустройству и текущему ремонту подъездов, кровель и фасадов. По каждому объекту ведется отдельная работа. Многие адреса жители ждали к ремонту несколько лет, поэтому результат должен полностью оправдать их ожидания.

Ключевыми темами совещания стали заключение договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. Необходимо строго соблюдать законодательство — это безопасность жителей. Также обсудили задолженности управляющих компаний за техническое обслуживание перед акционерным обществом «Мособлгаз». Была подчеркнута важность своевременного выполнения финансовых обязательств для стабильной работы всех участников процесса.

Рассмотрели предписания и предостережения Министерства чистоты за 2025 год и первый квартал 2026 года. Задача управляющих компаний — полностью соблюдать требования законодательства. Также обсудили отработку заданий управляющих организаций в системах Единой диспетчерской службы Московской области, Системы контроля и планирования дорожных и инженерных работ и чат-боте.

21 апреля проведут кустовое совещание с участием других ведомств для открытого диалога с управляющими компаниями, а 29 апреля — тематическую выездную администрацию в школе № 9.

«На особом контроле — подготовка к общеобластному субботнику 18 апреля и общероссийскому 25 апреля. Поручил руководящему составу проработать механизм привлечения жителей к участию через платформу „Яндекс Смена“, чтобы организовать помощь максимально удобно и эффективно», — отметил Алексей Шимко.