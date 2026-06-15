Глава Серпухова провел прием жителей 15 июня

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 15 июня провел личный прием граждан. На встрече в администрации рассмотрели ряд обращений, касающихся земельного вопроса и жилищно-коммунального хозяйства.

Жена действующего участника специальной военной операции обратилась за помощью в выделении земельного участка под строительство. Администрация муниципалитета окажет всю необходимую поддержку: поможет выбрать свободный участок на кадастровой карте и выйти на торги или, если земля не сформирована, инициирует этот процесс.

Жители дома № 136 на улице Ворошилова пожаловались на ненадлежащую работу управляющей компании «Управдом Юг плюс». По словам жильцов, управляющая компания недобросовестно выполняет свои обязательства.

Надзорные органы проведут юридическую оценку правомерности перехода дома к управляющей компании и выездное обследование здания и территории. Ремонт ступеней на входных группах подъездов № 3 и № 4 запланировали до 30 сентября. Вопрос комплексного благоустройства двора взял на личный контроль Алексей Шимко.