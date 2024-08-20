Глава Серпухова провел прием жителей по вопросам благоустройства

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко всетрился с жителями. Он провел личный прием по вопросам благоустройства.

На встречу с главой пришли жители дома № 82/21 на улице Чехова. Они сообщили о неправильной установке ливневого колодца из-за чего произошло подтопление. Коммунальные службы откачают воду и решат этот вопрос.

Также обсудили обустройством парковки около предприятия «75 Арсенал». Профильные службы найдут оптимальное решение для этой задачи.

«Все поступившие обращения поставил на личный контроль и контроль со стороны руководителей структурных подразделений администрации», — отметил Сергей Никитенко.

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