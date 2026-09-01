Глава Серпухова провел открытие детского сада «Ласточка» после капремонта

Глава Серпухова Алексей Шимко 31 августа провел открытие детского сада № 48 «Ласточка» после капитального ремонта. В обновленном учреждении будут заниматься 170 детей.

Вместе с главой в открытии участвовали депутат окружного Совета Елена Акимова и председатель Серпуховской территориальной организации профсоюзов работников народного образования и науки Татьяна Клочко.

В детском саду обновлены помещения и инженерные системы, созданы дополнительные возможности для занятий и развития детей. Отдельное внимание уделили безопасности — все входы оснащены турникетами с контролем доступа в рамках системы «Безопасный регион».

Родители высоко оценили современные условия пребывания и выразили благодарность коллективу, сумевшему сохранить для детей привычную атмосферу заботы даже на время ремонта.

В Серпухове за пять лет провели капитальный ремонт 15 школ и 7 дошкольных учреждений. Работа систематизирована и направлена на создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды.