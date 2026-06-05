Глава Серпухова провел осмотр железнодорожного перехода Привокзальной площади

4 июня в ходе осмотра городских объектов глава городского округа Серпухов Алексей Шимко выявил ряд вопросов, требующих оперативного решения. В кратчайшие сроки необходимо заменить тактильную плитку и убрать засохшие клены — на их месте планируется высадить новые зеленые насаждения.

Кроме того, глава обратил внимание на ненадлежащее содержание строительной площадки одной из коммерческих организаций, ведущей ремонтные работы в районе моста. По итогам проверки выданы предписания о приведении территории в надлежащий порядок.

Алексей Шимко отметил: «Слышим просьбы жителей и работаем над их решением. По ранее выданным поручениям еженедельно организована влажная уборка, выполнена мойка стекол. Работы идут в ночное время, когда поток людей минимален. Особое внимание уделено работе лифтов — сейчас все функционируют, с подрядчиком на связи».