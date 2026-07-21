Глава Серпухова провел очередное оперативное совещание

Еженедельное оперативное совещание под руководством главы округа Алексея Шимко прошло в администрации Серпухова. На встрече обсудили имущественные вопросы, ремонт дорог, результаты выпускников на ЕГЭ и другие актуальные темы.

Комитет по управлению имуществом подвел итоги работы за первую половину 2026 года. Особое внимание уделялось социальной поддержке — 53 многодетные семьи получили участки или выплаты, а двум участникам СВО выделены земли для сельхозпроизводства.

По итогам первого квартала выполнено 84% годового плана по неналоговым доходам. Продолжается приватизация муниципального имущества: часть объектов уже реализована или выставлена на торги. Хорошую динамику дают торги по земельным участкам — как под жилищное строительство, так и коммерческого назначения.

В этом году 860 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, 182 стали медалистами. 18 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, двое из них — мультибалльники. Самыми популярными предметами для сдачи стали обществознание, физика и информатика.

В муниципалитете продолжается ямочный ремонт дорог. С начала года было выявлено 5768 ям, устранено 1657 из них.