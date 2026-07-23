Глава Серпухова провел объезд по обращениям жителей

22 июля глава городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с заместителем Дмитрием Новиковым провел выездную проверку по адресам, отмеченным в обращениях жителей на состоявшейся ранее выездной администрации. В ходе осмотра домов № 8 на улице Горького и № 136 на улице Ворошилова были выявлены нарушения в работе управляющих организаций, даны поручения с конкретными сроками, а проблемные вопросы взяты на контроль.

По дому № 8 на улице Горького зафиксированы жалобы на подтопление подвала, состояние кровли, уборку и канализацию. Управляющей компании выданы предписания с установленными сроками устранения нарушений. Специалисты уже откачали воду из подвала и провели просушку — в первом подъезде проблему удалось решить, однако в четвертом подъезде сохраняются засоры канализации. Глава округа обратил внимание жителей на то, что аварии часто возникают из-за посторонних предметов в трубах, и призвал не выбрасывать в канализацию мусор, средства гигиены и пищевые отходы.

По дому № 136 на улице Ворошилова с жителями повторно обсуждены претензии и сложности, связанные со сменой управляющей компании. Для детального разбора документов инициативная группа приглашена на дополнительную встречу. Во дворе проведена уборка, вымыты места общего пользования, однако состояние подвальных помещений остается неудовлетворительным — данный вопрос поставлен на особый контроль.

Все озвученные в ходе выезда обращения граждан остаются на контроле администрации до полного решения. Глава округа поручил профильным службам обеспечить регулярный мониторинг исполнения данных поручений.