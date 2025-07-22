Глава Серпухова провел личный прием жителей

Руководитель муниципалитета Алексей Шимко, его заместители и городской прокурор Виталий Хрипунов выслушали обращения серпуховчан. Основными темами были вопросы сфер жилищно-коммунального хозяйства, образования и здравоохранения.
Одно из обращений пришедших на прием касалось земельного участка в деревне Верхние Велеми. Жительница приобрела там землю сельскохозяйственного назначения, на которой впоследствии было выявлено незаконное строительство. Теперь необходимо привести участок в соответствие с целевым назначением. Соответствующее решение по данному вопросу должен принять суд.
По каждому вопросу жителям дали подробные разъяснения и рекомендации. Формат прямого диалога способствует более эффективному решению проблем и укреплению доверия между властью и жителями Серпухова. Планируется проводить такие приемы на регулярной основе.
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