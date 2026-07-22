Глава Серпухова провел личный прием жителей

Фермеры из деревни Глубоково планируют расширение хозяйства и обратились за содействием в подборе земельного участка. На встрече были рассмотрены действующие меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, включая возможность участия в грантовых программах.

Профильные специалисты вместе с фермерами подберут подходящий участок, оценят возможность его предоставления, а также проработают вопросы инженерной инфраструктуры и технического присоединения.

Жители села Енино обратились к главе Серпухова с просьбой организовать уличное освещение и отремонтировать подъездную дорогу со стороны деревни Никифорово. После сильных дождей отдельные участки дороги, ведущей к селу и кладбищу, становятся практически непроезжими, что создает серьезные неудобства для местных жителей. Алексей Шимко поручил ответственным службам оперативно выполнить ремонт наиболее проблемных участков.

Каждое обращение, прозвучавшее на приеме, взято под контроль. По всем вопросам определены ответственные исполнители и дальнейший порядок работы.