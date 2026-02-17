Глава Серпухова провел личный прием жителей

Жители дома No 5В на улице Калужской много лет не могут стать полноправными собственниками своих квартир. Формально здание до сих пор числится нежилым из-за действий недобросовестного застройщика.

На личном приеме люди обратились к главе округа Алексею Шимко. Их главная просьба — перевести дом на баланс муниципалитета. Это позволит запустить процедуру оформления прав.

«Поручил ответственным собрать и проверить всю документацию, а также провести детальную экспертизу здания. После составления дорожной карты повторно встретимся с жителями. Пригласим конкурсного управляющего, чтобы обсудить дальнейшие шаги предметно», — отметил Алексей Шимко.

Такие встречи дают возможность решать насущные вопросы людей. Власти округа взяли ситуацию под контроль и готовы сопровождать процесс до восстановления справедливости.