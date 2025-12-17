Глава Серпухова провел личный прием жителей

Жители Серпухова смогли задать свои вопросы лично главе муниципалитета Алексею Шимко. Большинство из них касались ремонта дорог и благоустройства.

К примеру, жительница деревни Подмоклово попросила обустроить дорогу к арендованным у муниципалитета земельным участкам. Ей разъяснили механизм взаимодействия с профильным комитетом и порядок рассмотрения вопроса об арендной плате.

Еще одно обращение коснулось охранного статуса объекта культурного наследия на земельном участке. Глава округа поручил специалистам запросить официальное заключение и разъяснения у управления по охране объектов культурного наследия.

Также жительница деревни Ивановское попросила обустроить тротуар и освещения на Авангардной улице. Алексей Шимко поручил провести выездное обследование, чтобы оценить: можно ли включить работы в программу благоустройства.

Отметим, что работа по всем озвученным вопросам теперь на личном контроле главы округа.