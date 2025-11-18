Глава Серпухова провел личный прием жителей

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел личный прием граждан. Жители дома № 10 на улице Красный Текстильщик обратились по вопросу протечки кровли. Они попросили перенести сроки капитального ремонта на более ранний период.

Ранее на данном участке проводился ремонт для устранения непосредственной проблемы. Глава муниципалитета объяснил алгоритм подачи заявления в комиссию, после чего будет принято решение о переносе сроков.

Еще с одним вопросом обратились проживающие на улице Фестивальной, дом № 1. Вопрос по состоянию дома и прилегающей территории. По итогам приема Алексей Шимко дал поручение профильным специалистам провести выезд и оценить проблематику.

«Срок решения по всем озвученным вопросам держу на контроле», — отметил глава городского округа.

Прямой контакт с жителями — важнейшая часть работы, позволяющая оперативно реагировать на проблемы и находить решения.