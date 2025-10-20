Глава Серпухова провел личный прием граждан

Вместе с главой Серпухова Алексеем Шимко на вопросы жителей отвечал заместитель городского прокурора Виктор Грушевский. Все полученные обращения приняли в работу.

Жителя муниципалитета интересовало комплексное развитие Протвина, в том числе строительство, экология и транспортная инфраструктура города. Все замечания приняли к сведению.

Еще один запрос касался перевода земель в деревне Волохово под строительство предприятия. Руководитель муниципалитета поручил профильным специалистам проработать организацию логистики для сотрудников.

Помимо этого, одного из жителей волновал вопрос вступления в наследство. Гостю разъяснили, что администрация округа не имеет таких полномочий и дали рекомендации, куда обратиться для решения проблемы.

Алексей Шимко взял под личный контроль работу по всем поступившим на встрече запросам.