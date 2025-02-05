Глава Серпухова проконтролировал ремонт дошкольного отделения Пролетарской школы

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко посетил дошкольное отделение Пролетарской школы в деревне Васильевское, где ведется капитальный ремонт. Внутренние помещения уже полностью подготовлены к основным работам. Подрядчик завершает демонтаж кровли и уборку строительного мусора.

Во второй половине февраля планируется приступить к замене инженерных сетей, после чего начнется черновая отделка помещений. В ходе ремонта будет полностью изменена планировка групп и пищеблока для соответствия современным санитарным нормам и требованиям. Также обновят мебель, оборудование и благоустроят прилегающую территорию.

Ход работ находится под постоянным контролем. Обновленное здание станет отличным подарком к 55-летию детского сада «Василек», которое будет отмечаться в этом году. Современные и комфортные условия порадуют воспитанников, их родителей и педагогов учреждения.