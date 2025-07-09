Глава Серпухова проконтролировал благоустройство поселка Пролетарский

Жители поселка Пролетарский обратились с жалобами на состояние контейнерной площадки рядом с магазином. В ответ на обращения глава Серпухова Алексей Шимко лично выехал на место и дал необходимые поручения профильным службам.

На улице 40 лет Октября, возле дома № 22, устранили дефекты дорожного покрытия у контрольно-пропускного пункта, однако площадка включена в программу комплексной модернизации, которая будет реализована в этом году. Также продолжается благоустройство прилегающей территории, а владельцам торговых объектов поручено привести свои объекты в порядок.

Перед выездным заседанием администрации 9 июля он провел повторный объезд территории поселка.

Комплексное обновление дворов запланировано на улицах Центральная, 12 и 18А, Орлова, 1 и 40 лет Октября, 9. В рамках работ предусмотрено асфальтирование, создание пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, организация парковочных мест, удаление аварийных деревьев, а также улучшение освещения и озеленение. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам.

Особое внимание уделяется срокам завершения работ на газопроводе — несмотря на ограждение, территория остается небезопасной для детей.

Кроме того, Алексей Шимко подчеркнул необходимость демонтажа старой водонапорной башни, которая утратила свою функцию и портит внешний вид района.