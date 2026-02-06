Глава Серпухова принял участие в заседании Научно-технического совета

В Серпухове подвели итоги работы Научно-технического совета за прошедший год и сформировали стратегию развития на ближайшее будущее. Ключевыми задачами определены привлечение инвестиций через науку и подготовка высококлассных кадров на местной базе.

Заседание состоялось под председательством главы городского округа Серпухов Алексея Царькова в Государственном научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии. В совещании приняли участие председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, директор Губернского колледжа, народный учитель РФ Александр Лысиков, а также депутаты Олег Андрух и Алексей Батогов.

Участники встречи подвели итоги деятельности Научно-технического совета (НТС) за 2025 год и обсудили планы на следующий, 2026 год. Разработанная стратегия развития включает два ключевых направления.

Первое направление — это привлечение инвестиций через науку. Планируется активнее развивать научные исследования, интересные бизнесу, и создавать базу перспективных технологий. Эта работа направлена на повышение инвестиционной привлекательности Серпухова как центра инноваций.

Второе направление — кадровая политика. НТС готовит положение о создании научно-технологического университета «Интеграция». Его цель — предоставить выпускникам местных школ возможность получать качественное высшее образование и строить карьеру в науке, не уезжая из родного округа.

Научный комплекс Серпухова, который насчитывает 50 организаций, около 10 тысяч сотрудников и 2 тысячи ученых, станет основной ресурсной базой для реализации этих проектов. Их конечная цель — устойчивое развитие экономики и повышение качества жизни в округе.

«Желаю вам стабильности в работе, продуктивных идей и удачной их реализации. Ваш труд — это фундамент нашего общего будущего», — обратился к членам Научно-технического совета глава округа Алексей Царьков.