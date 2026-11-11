Глава Серпухова поздравил ветерана ВОВ Николая Левикина с 99-летием

Глава Серпухова Алексей Шимко поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Николаевича Левикина с 99-летием. Глава округа также вручил ветерану поздравительное письмо от президента России Владимира Путина.

Для фронтовика и его семьи 10 ноября стало двойным праздником: Николай Николаевич родился в День сотрудника органов внутренних дел и сам является ветераном милиции.

Сын пошел по стопам отца, отслужил и тоже стал ветераном ведомства. Сегодня семейную традицию продолжают внуки — настоящая династия стражей правопорядка.

Николай Николаевич принес присягу совсем юным — в 17 лет. В составе инженерно-дорожных войск он возводил мосты и открывал путь для продвижения боевой техники. Воевал на Белорусском фронте, а весной 1945 года выполнял задачи по разоружению на датском острове Борнхольм, где и застал новость о капитуляции врага.

«Низкий поклон, крепкого здоровья и бодрости духа нашему дорогому имениннику. С днем рождения», — сказал Алексей Шимко.