Глава Серпухова поздравил ветерана Николая Козлова со 100-летним юбилеем

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Козлов 20 июля празднует свой 100-летний день рождения. Поздравить юбиляра, почетного гражданина Московской области и округа приехали глава Серпухова Алексей Шимко, а также депутаты окружного Совета Алексей Батогов и Максим Валиков.

Николай Козлов прошел ожесточенные бои от Москвы до Кенигсберга, во время которых его четыре раза ранили. На юбилей в доме ветерана собрались самые близкие и родные. Праздничную атмосферу на мероприятии создали творческие коллективы Серпухова.

Алексей Шимко вручил Николаю Козлову поздравительные адреса и подарки от Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также от губернатора Московской области Андрея Воробьева и муниципалитета.

В Серпухове делают все для комфортной жизни ветеранов. В этом году по распоряжению администрации благоустроили территорию вокруг дома Николая Козлова. При содействии президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева в доме оборудовали столовую и санузел.

Руководитель муниципалитета пожелал Николаю Козлову крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.