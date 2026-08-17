Глава Серпухова поздравил семью участника СВО с рождением первенца

В семье военнослужащего Александра родился первенец. Мальчика назвали в честь отца — Александром, а его появление стало для молодой пары новым важным этапом совместной жизни.

Супруги вместе уже три года и с нетерпением ждали рождения сына. Поздравить маму и малыша приехали руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова и депутат окружного Совета Надежда Еремина.

Гости выразили искреннюю радость за молодую семью и пожелали маме и новорожденному Александру крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Пока глава семьи защищает Родину, совместно с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей сделаем все возможное, чтобы семья чувствовала нашу заботу и понимала, что рядом есть помощь. Все вопросы — от бытовых до социальных — будем отрабатывать в рабочем порядке», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.