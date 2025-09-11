Глава Серпухова поздравил с юбилеем настоятельницу Владычнего монастыря

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил Введенский Владычный монастырь. Он поздравил с юбилеем его настоятельницу матушку Алексию и побывал на небольшой экскурсии по храму.

Введенский Владычный монастырь в Серпухове — один из главных духовных центров не только муниципалитета, Подмосковья, но и всей России. Каждый год сюда съезжаются паломники, почитающие чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Они не только молятся, но и работают, помогаюя монастырю развиваться и преображаться.

Уже более 15 лет там проводят бесплатное обучение по следующим направлениям: «Православный экскурсовод», «Церковное пение», «Иконопись» и многое другое.

«Поблагодарил матушку Алексию за этот важный труд, пожелал крепкого здоровья, неиссякаемых сил и Божией помощи в ее деятельности», — сказал Алексей Шимко.