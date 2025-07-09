Глава Серпухова посетил производство игрового и спортивного оборудования

Глава Серпухова Алексей Шимко 9 июля совершил рабочий визит на предприятие ООО «Вивана» — российского производителя детского уличного игрового и спортивного оборудования. Вместе с исполнительным директором Александром Подбуцким он встретился с коллективом компании и ознакомился с масштабами производства.

«Вивана» — это предприятие, которое создает оборудование для детских площадок: горки, игровые комплексы, развивающие элементы, хоккейные коробки и конструкции для скейтпарков. Помимо этого, компания занимается благоустройством территорий и имеет более десяти лет успешного опыта в данной области.

Сейчас предприятие находится в стадии активного роста и нуждается в расширении производственных площадей. В связи с этим «Вивана» арендовала новый участок, где ведется строительство современного двухэтажного склада.

Это позволит увеличить численность сотрудников и повысить объемы выпускаемой продукции. Открытие нового склада запланировано на конец 2025 года.