Глава Серпухова посетил приют для животных

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с лидером областного крыла «Молодой Гвардии» и депутатом окружного Совета Дианой Алумянц 12 августа посетили приют для животных «Зоозащита+» в Серпухове. Они обсудили условия содержания подопечных и проблемы учреждения с руководителем Еленой Дядюк.

«Зоозащита+» работает без малого 30 лет. Приют знают и поддерживают сотни горожан: кто-то привозит корм, кто-то перечисляет средства, кто-то помогает с распространением информации о животных в соцсетях.

В приюте много собак, многие из них долго не идут на контакт и тяжело социализируются после пережитого стресса. Активисты «Молодой Гвардии» приезжают в приют каждую неделю: гуляют с собаками и помогают им вновь учиться доверять людям.

«Такие места, как „Зоозащита+“, — это барометр человечности нашего общества. Мы видим, сколько души вкладывают Елена Викторовна и ее команда, и наша общая задача — не оставлять их один на один с трудностями. Поддержка приютов — это не разовая акция, а системная работа, которую мы обязаны вести на всех уровнях», — подчеркнул Алексей Шимко.

В ходе осмотра территории обсудили вопросы от юридических нюансов и бытовых условий до благоустройства вольеров и помещений. В ближайшее время запланировано совместное рабочее совещание, где детально проработают все озвученные проблемы.