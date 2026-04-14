Глава Серпухова посетил предприятие по производству теплотехнического оборудования

13 апреля глава городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил завод с более чем 30-летним опытом работы на российском рынке. Компания специализируется на выпуске тепломассообменного оборудования для нефтегазоперерабатывающей, добывающей и химической отраслей, предлагая клиентам полный цикл услуг — от проектирования до обучения персонала.

Вместе с генеральным директором Игорем Кузьминым Алексей Шимко осмотрел производственные цеха и оценил эффективность работы сотрудников. Штат предприятия насчитывает около 200 человек. Завод тесно сотрудничает с округом: налажены связи с Центром по профориентации и Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей, студенты-сварщики Губернского колледжа проходят здесь практику.

Компания выполняет полный цикл восстановления колонн — от гидравлических расчетов до пусконаладки и обучения клиентов, предоставляя двухлетние гарантии. В планах предприятия — строительство нового производства внутренних устройств реакторов для расширения линейки продукции и укрепления позиций на рынке. Завод имеет три филиала — в Серпухове, Санкт-Петербурге и Москве, а также партнерские отношения с Китаем и Индией.

«Такие предприятия — это ответственные партнеры, вносящие вклад в экономику округа и страны. Продолжим поддерживать их», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.