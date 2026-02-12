Глава Серпухова посетил НИЦ  «Курчатовский институт»

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ в Протвино и провел рабочую встречу с директором Валерием Песенко. Стороны обсудили текущее состояние экспериментальной базы и планы развития института, который сегодня решает задачу не просто сохранения компетенций, а их интеграции в новые проекты класса megascience.

Особое внимание уделили подготовке к празднованию 100-летия академика Анатолия Алексеевича Логунова, чье наследие включает не только Ускорительно-накопительный комплекс, но и уникальную научную методологию. К юбилейной дате запланирован ряд крупных просветительских и научных мероприятий, дорожная карта которых находится в стадии формирования.

«Протвино — точка сборки физической школы мирового уровня. Важно вернуть институту статус центра притяжения для молодых кадров», — подчеркнул Алексей Шимко.

Справка: ИФВЭ им. А. А. Логунова — один из ведущих научных центров России. В настоящее время на базе института развивается проект класса megascience — синхротронно-лазерный комплекс «СИЛА». Также в 2025 году Курчатовский институт инициировал программу обследования недостроенного Ускорительно-накопительного комплекса (УНК) для определения возможности продолжения строительства